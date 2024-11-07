Последнее обновление: 07.11.2024 18:01

Три аэропорта Финляндии вновь вводят радионавигационное оборудование из-за сбоев GPS

Три аэропорта на востоке Финляндии вновь установят радионавигационное оборудование, чтобы облегчить посадку самолетов во время участившихся сбоев GPS. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Finavia, оператора аэропортов «Йоэнсуу», «Савонлинна» и «Лаппеенранта».

В «Йоэнсуу» и «Савонлинне», оба из которых находятся в часе езды на машине от российской границы, такое оборудование уже установлено, в «Лаппеенранте» оно будет установлено в ближайшее время, сообщил агентству Хенри Ханссон, вице-президент Finavia по инфраструктуре и безопасности.

Сбои спутников навигационных систем GNSS и GPS наблюдаются в Финляндии и странах Балтии в последние месяцы все чаще: финское агентство транспорта и связи Traficom фиксирует их ежедневно. Власти западных стран полагают, что сигналы GPS глушатся из России. При этом российские власти это отрицают.

Согласно доминирующей версии, эти помехи — элемент российской гибридной войны против стран Европы наряду с диверсиями. Между тем Reuters приводит и альтернативную версию: Россия пытается защищать свои стратегические объекты, такие как порты для экспорта нефти на Балтике, от атак украинских дронов.



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