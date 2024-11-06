Россия испытывает дефицит инженеров: не хватает 600 тысяч специалистов

В России не хватает инженеров, примерно 600 тысяч специалистов. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на вице-президента по HR и организационному развитию компании «Аквариус» Викторию Хабу.

Каждая пятая фирма в РФ сегодня ищет инженеров, говорится в презентации Виктории Хабы на кадровой конференции Ассоциации разработчиков и производителей электроники. В первой половине 2024 года зарплата инженеров увеличилась на 16-24%.

По словам вице-президента по HR и организационному развитию компании «Аквариус», в России наблюдается нехватка инженеров практически всех специальностей. На рекрутинговых сайтах количество вакансий для инженеров-электронщиков в три раза превышает количество резюме. Кроме того, предприятия нуждаются в около 30 тысячах инженеров-проектировщиков и более 20 тысячах инженеров-технологов — эти профессии являются самыми востребованными.

По данным сервиса hh.ru, с января по октябрь этого года в РФ размещено более 636 тысяч вакансий для инженеров различных специализаций, что на 13% больше, чем за тот же период в 2023 году, когда количество вакансий составило 565 тысяч.

Заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков подтвердил эти сведения и отметил, что в 2024 году каждая пятая компания (22%) искала инженеров. Чтобы привлечь соискателей, работодатели постоянно повышают зарплату для всех инженерных специальностей.

Дефицит инженеров в России объясняется рядом факторов, как отмечалось в статье РБК в начале этого года. Среди основных причин эксперты выделили «демографическую яму» 1990-х, когда снизилась рождаемость, высокую смертность во время пандемии, отъезд россиян после начала войны с Украиной, мобилизацию, а также сокращение потока мигрантов. Нехватку квалифицированных кадров ранее подтверждали и российские власти, и представители бизнеса.