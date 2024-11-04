Еврокомиссия проверит устройства Apple на соответствие новому законодательству

Еврокомиссия проверит соответствие операционной системы устройств Apple iPadOS всем требованиям по новому закону ЕС о цифровых рынках. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

В Еврокомиссии начнут проверку того, обеспечила ли компания Apple в определенные сроки соответствие операционной системы своих устройств всем требованиям Акта о цифровых рынках (DMA).

В апреле 2024 года Еврокомиссия внесла операционную систему iPadOS в перечень ключевых платформенных сервисов.

По требованиям нового законодательства компания Apple должна, среди прочего, позволить пользователям использовать на iPadOS браузер по их выбору, сделать возможным использование альтернативных "магазинов приложений" и разрешить беспрепятственный доступ ко всем функциям системы различных аксессуаров, как беспроводные наушники и смартручки.

1 ноября компания опубликовала доклад, где описывает, какие шаги предприняла для соответствия новому законодательству.

Еврокомиссия начинает оценку этих мер и определит, достаточно ли их для соответствия iPadOS требованиям закона.

Весной 2024 года Еврокомиссия начала расследование в отношении компаний Apple, Google и Meta по соблюдению новых правил цифровой конкуренции (DMA), направленных на предотвращение монополизации цифровых рынков крупными технологическими платформами.