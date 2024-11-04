Последнее обновление: 04.11.2024 18:13

Дело против Усманова в Германии закрыли после его согласия выплатить €4 млн

Находящийся под санкциями ЕС российский миллиардер Алишер Усманов согласился уплатить €4 млн штрафа, чтобы закрыть дело об отмывании денег в Германии. Об этом со ссылкой на прокуратуру Франкфурта пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Оплата штрафа Усмановым не означает признания им виновности и не влечет за собой осуждение.

Прокуратура обосновала закрытие дела отсутствием финансового ущерба для кого-либо в Германии, а также давностью вероятных преступлений (в деле речь шла о "самоотмывании" денег, которое стало уголовным преступлением в Германии только с ноября 2015 года, а до этого рассматривалось как дополнительное действие к основному налоговому преступлению и отдельно не каралось).

Адвокаты Усманова настаивали на закрытии дела, а уплату штрафа объяснили соображениями "процессуальной экономии". По словам его представителей, миллиардер не хотел затягивать это "выдуманное дело".

Газета указывает, что ранее Земельный суд Франкфурта признал незаконными несколько обысков по делу Усманова, указав на отсутствие достаточного основания для первоначального подозрения. В частности, суд решил, что обвинение в том, что его миллиардное состояние происходит от преступлений, совершенных в России, было слишком общим и не подкрепленным доказательствами.

Против Усманова в Германии расследуют еще два дела: об уклонении от уплаты налогов на "трехцифровую" сумму миллионов евро и недекларировании активов в Германии. Он отвергает эти подозрения.



<Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование