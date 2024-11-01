Индонезия вслед за iPhone 16 запретила продавать в стране и смартфоны Google Pixel

Индонезия запретила продажу смартфонов Google Pixel из-за несоответствия требованиям местного контента всего через несколько дней после блокировки iPhone 16, сообщает techcrunch.

Министерство промышленности Индонезии заявило, что телефоны Google не могут быть на рынке, пока не будут отвечать требованиям о наличии 40% местных компонентов в продаваемых в стране смартфонах. Представитель ведомства отметил, что Google должна получить сертификацию, прежде чем сможет возобновить продажи.

"Правила по местным компонентам созданы для обеспечения равных условий для всех инвесторов, инвестирующих в Индонезии, и для создания прибавочной стоимости и укрепления промышленной структуры", – пояснил представитель министерства.

Производители смартфонов могут выполнить требования путем производства устройств, разработки прошивки или инвестирования в местные инновационные проекты. В стране уже заблокировали продажу iPhone 16 из-за невыполнения Apple обязательств инвестировать $95 миллионов.

Технологические компании, такие как Samsung и Xiaomi, создали производственные мощности в Индонезии, в то время как Apple открыла академии для разработчиков.

Как отмечают в Bloomberg, Индонезия имеет давнюю историю использования торговых ограничений, чтобы вынудить иностранные компании производить больше товаров в стране. В этом году правительство ужесточило правила импорта широкого спектра товаров, что привело к дефициту ноутбуков и автомобильных шин. С другой стороны, длительный запрет на экспорт минеральных руд, таких как никель, привел к быстрому развитию сектора аккумуляторов в Индонезии.