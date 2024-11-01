Финляндия фиксирует глушение спутниковой навигации в Балтийском море

Береговая охрана Финляндии заявила, что с апреля фиксирует постоянные помехи для сигналов спутниковой навигации в Балтийском море, а в течение последних недель наблюдала, как танкеры подделывали данные о своем местонахождении, чтобы скрыть визиты в Россию. Об этом сообщает Reuters.

Береговая охрана заявила, что помехи сигналов спутниковой навигации, которые она все чаще фиксирует с апреля в Финском заливе, приводят к тому, что корабли теряются в море или сбиваются с курса.

В результате финские власти были вынуждены предупреждать суда, чтобы они не приближались к островам или мелководью.

Береговая охрана также отметила, что препятствия привели к сбоям в работе автоматических идентификационных систем судов, которые обеспечивают электронную навигацию.

"В течение последних недель мы также наблюдали, что устройства АИС (автоматической идентификационной системы – прим.) намеренно выключались, и таким образом информация о местонахождении судна подделывалась в онлайн-системах", – сообщил агентству командир береговой охраны Финского залива Пекка Ниттила.

Агентство акцентировало, что Россия ранее отрицала вмешательство в работу коммуникационных и спутниковых сетей.

По словам Ниттила, подделка – это новое явление, которое береговая охрана обнаружила уже около десяти раз, когда различные танкеры посещали российские порты вокруг Санкт-Петербурга.

"По нашей оценке, это связано с уклонением от санкций или их последствий", – отметил он.

Командир береговой охраны отметил, что когда страна, которая покупает российскую нефть и не хочет видеть, что нефть была приобретена в России – "продавец или судно может использовать подделку, чтобы создать впечатление, что оно не посещало Россию".

Береговая охрана считает, что Россия глушит сигналы, чтобы защитить свои нефтяные порты, расположенные в восточной части Финского залива, от украинских авиаударов или беспилотников.

По словам Ниттила, финские власти следят за растущей армадой российских устаревших танкеров, которые часто называют "теневым флотом", опасаясь, что их плохое состояние может привести к разливу нефти, который разрушит хрупкую экосистему Балтийского моря.

Он также добавил, что отсутствие навигационных сигналов и неидентифицированные нефтяные танкеры, плавающие по мелководным и относительно узким маршрутам Балтийского моря, представляют угрозу морской безопасности и окружающей среде.