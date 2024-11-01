Компания Boeing предложила более выгодные условия по зарплатам в попытке остановить забастовку работников.

Бастующие собираются проголосовать за новое предложение от руководства корпорации, которое предусматривает повышение зарплаты на 38% в течение следующих четырех лет, сообщают американские медиа.

Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической промышленности (IAM), представляющая интересы более 30 тысяч рабочих в США, одобрила предложение и заявила, что проведет голосование в понедельник.

Забастовка началась 13 сентября и привела к резкому замедлению производства.

Ранее профсоюз призывал к повышению зарплаты на 40%, а работники Boeing отклонили два предыдущих предложения, включая повышение зарплат на 35%.

«Настало время для наших членов закрепить эти достижения и уверенно объявить о победе. Мы считаем, что просить наших членов продолжать бастовать было бы неправильно, поскольку мы достигли стольких успехов», - говорится в сообщении IAM в соцсетях.

Boeing заявила, что после повышения средняя заработная плата работников за год увеличится до $119 309.