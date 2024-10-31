В Минобороны прокомментировали мощный звук над Минском и его окрестностями, который сейчас активно обсуждается в соцсетях.

Как сообщила официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик, проходит плановая проверка дежурных сил ПВО.

"Сегодня в рамках проверки дежурных сил по ПВО, проходящей под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Павла Муравейко, был поднят экипаж истребителя Су-30 СМ. Действуя по заданной в рамках проверки контрольной цели, самолет увеличил скорость в наборе высоты, чтобы перехватить учебную контрольную цель. В таких случаях воздушное судно переходит на сверхзвук. При этом может возникать ощутимый звуковой эффект. Режим полета самолета соответствовал правилам безопасности полетов", - сообщила Наталья Гаврусик, которую цитирует БелТА.