Последнее обновление: 31.10.2024 17:58

Белорусские пограничники похвастались очередным изъятием беспилотника

Военнослужащие Сморгонской погрангруппы 30 октября при осмотре (по наводке) в Поставском районе дома гражданина Беларуси обнаружили беспилотный летательный аппарат кустарного производства.

Как сообщает Госпогранкомитет РБ, БПЛА изъят и направлен в Сморгонскую пограничную группу. Ведется дальнейшее разбирательство.

Как известно, с 1 апреля в Беларуси запрещен ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства синеокой без соответствующего разрешения.

Кроме того, содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).



<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование