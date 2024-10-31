ЕС начал расследование в отношении китайского интернет-магазина Temu

Европейский союз начал официальное расследование в отношении китайского интернет-магазина Temu из-за опасений продаж нелегальных товаров. Об этом пишет The Guardian.

С момента запуска в апреле 2023 года интернет-магазин Temu быстро развился на рынке ЕС, продавая все – от косметики до одежды, а также мебели и техники – непосредственно из Китая около 100 млн пользователей.

Европейская комиссия заявила, что испытывает многочисленные опасения, что платформа нарушает новый закон о цифровых услугах (DSA), регулирующий деятельность технологических компаний, начиная от Facebook и заканчивая X и Google.

Высокопоставленное должностное лицо комиссии заявило, что обеспокоенность по поводу продажи поддельных продуктов, фармацевтических препаратов, косметики и игрушек выражали различные органы власти по всей Европе, особенно в Германии, Дании и Ирландии.

Комиссия также обеспокоена агрессивной тактикой продаж на платформе с "призывающим дизайном", включая "игровые вознаграждения".

Если будет установлено, что компания нарушает DSA, ей грозят большие штрафы.

"Мы хотим убедиться, что Temu соблюдает требования DSA. В частности, чтобы продукты, которые продаются на их платформе, отвечали стандартам ЕС и не наносили вреда потребителям", – отметила Европейская комиссар по конкуренции Маргрет Вестагер.

Источники издания заявили, что Temu быстро реагирует на проверку ЕС, отвечая в течение нескольких минут на любые вопросы.

"Я хочу подчеркнуть, что на данном этапе это только подозрения. Это не выводы, даже не предварительные выводы", – отметил чиновник, знакомый с этим вопросом.