Airbus вывел на рынок долгожданный самолет A321XLR

Испанская национальная авиакомпания Iberia стала первым в мире оператором нового самолета A321XLR от Airbus. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Это новейший узкофюзеляжный самолет, имеющий увеличенную на 15% дальность полета (до 8700 км) и потребляющий на 30% меньше топлива по сравнению с предыдущими моделями. Самолет может частично работать на экологическом топливе (SAF), а к 2030 году Airbus планирует сделать его полностью совместимым с SAF.

Профильное издание Simple Flying называет A321XLR революционной моделью: узкофюзеляжный самолет с большей дальностью полета способен заменить широкофюзеляжные на определенных маршрутах в низкий сезон, что вызывает интерес как у традиционных перевозчиков, так и у лоукостеров.

На сегодня Airbus имеет более 500 заказов на эту модель.

Первый самолет для Iberia имеет 182 места в двух классах (по сравнению с 232 в обычном A321), причем бизнес-класс оборудован креслами-кроватями. Имеет увеличенные багажные полки (на 60%), на каждом месте доступ к интернету.

Сначала самолет будут использовать на европейских маршрутах. Первый трансатлантический рейс планируется из Мадрида в Бостон в ноябре.

"Мы очень гордимся быть авиакомпанией, которая первой начнет использовать новый самолет Airbus. A321XLR позволит нам достигать новых пунктов назначения, выполняя трансатлантические маршруты и делая это более эффективно", - сказал президент Iberia Марко Сансавини.