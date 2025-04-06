Производители коньяка в ЕС ищут новые рынки после пошлин Китая и США

Решение президента США Дональда Трампа ввести 20% пошлины на все европейские товары усугубляет боль для французской коньячной отрасли стоимостью почти $3 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Еще в октябре Китай обложил тарифами 4 тысячи производителей коньяка после того, как ЕС ввел пошлины на электромобили китайского производства. С тех пор продажи коньяка в КНР, второго по объему рынка, упали более чем наполовину.

США крупнейший в мире потребитель коньяка - на них приходится каждая вторая проданная бутылка, пошлины Трампа вызвали беспокойство у многих виноделов алкоголя в Европе.

Впереди может быть еще хуже. Трамп пригрозил 200% тарифами на европейские вина и спиртные напитки, если Европа ударит по американскому бурбону дополнительными пошлинами.

В прошлом году экспорт коньяка в США составил примерно €1 млрд. США также является главным экспортным рынком Франции для вина: по данным Федерации экспортеров вина и спиртных напитков, в прошлом году продажи выросли на 8% до $2,3 млрд, частично из-за того, что покупатели сделали запасы в ожидании политики Трампа.

Производители в Европе работают со своими дистрибьюторскими партнерами, пытаясь освоить новые рынки в таких странах, как Таиланд, Вьетнам и Нигерия.