Китайцы подали жалобу в ВТО из-за высоких пошлин ЕС на ввоз электромобилей из КНР

Власти КНР направили жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с тем, что ЕС ввел пошлины размером до 35,3% на импорт электромобилей из Китая сроком на пять лет. Об этом сообщает South China Morning Post.

В заявлении Министерства коммерции Китая говорилось, что там не примут решения ЕС ввести особые пошлины на электромобили на основании выводов завершившегося антисубсидиционного расследования.

"Китай продолжит предпринимать все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний", - отметили в министерстве.

Пекин желает решать торговые разногласия через диалог, и что КНР ведет новый раунд консультаций на эту тему с ЕС, рассчитывает на конструктивный подход Евросоюза.

Как сообщалась, Еврокомиссия объявила во вторник о введении "окончательных компенсационных пошлин" до 35,3% на импорт электромобилей (BEV) из Китая сроком на пять лет.

"Расследование показало, что цепочка создания стоимости BEV в Китае выигрывает от несправедливого субсидирования, которое создает угрозу экономического ущерба для производителей BEV в ЕС. В результате пошлины вступят в силу на следующий день после публикации в "Официальном журнале" ЕС", - говорится в коммюнике ЕК.

В документе отмечается, что на основании выводов завершившегося антисубсидиционного расследования Еврокомиссии принято решение об обложении китайских экспортеров следующими компенсационными пошлинами: BYD – 17,0%, Geely – 18,8%, SAIC – 35,3%.

Пошлины налагаются на 5 лет.