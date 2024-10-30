В Британии произошел пожар на верфи по производству атомных подлодок

В британском графстве Камбрия произошел сильный пожар на верфи по производству атомных подводных лодок BAE Systems. Об этом сообщает Sky News.

По данным местной полиции, пожар на верфи BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс вспыхнул вскоре после полуночи.

Правоохранители также рассказали, что двух человек доставили в больницу с подозрением на отравление дымом других пострадавших нет.

Власти посоветовали жителям близлежащих домов оставаться в помещении и держать двери и окна закрытыми.

В полиции заверили, что из-за пожара нет ядерных рисков.

BAE Systems – один из крупнейших в мире оборонных подрядчиков. Она производит огромное количество военной техники и технологий, в частности, атомные подводные лодки, истребители, танки и корабли, а также оружие и боеприпасы.

BAE Systems также строит фрегаты типа 26 для Королевского военно-морского флота и производит системы радиоэлектронной борьбы для истребителей F-35.

На базе в Барроу-ин-Фернесс компания строит атомные подводные лодки типа Astute и Dreadnought для ВМС.