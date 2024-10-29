Литва столкнулась с волной краж кабелей на станциях зарядки электромобилей

В последнее время в Литве бесчинствуют воры металла, цель которых – общественные станции зарядки электромобилей.

В то время как прибыль от сдачи таких медных кабелей составляет всего несколько десятков евро, владельцы зарядных станций подсчитывают убытки в тысячи евро.

С августа в сети зарядных станций, принадлежащих только компании Enefit, было перерезано 16 кабелей. По словам представителя компании Томаса Жилениса, стоимость одного кабеля составляет от €1500 до €3000.

"Почти за год развития сети общественных зарядок Enefit Volt в нашей стране, мы понесли убытки в размере около €30 тыс. из-за кражи кабелей", – рассказал Жиленис в интервью LRT.

От злоумышленников страдают и другие операторы.

По словам операторов зарядных станций, вес одного кабеля может достигать 10 килограммов, но большая его часть состоит из изоляционного материала (пластика). Сам металл весит около 5 килограммов. Поскольку текущая цена меди на пунктах сдачи составляет около 7 евро за килограмм, то заработок с одного кабеля может составить около €35.

Тем не менее относительно низкие доходы не предостерегают от риска. По словам Жилениса, бывали случаи, когда зарядные кабели отрезались у совершенно новых зарядных устройств, которыми еще не успел воспользоваться ни один водитель электромобиля.

"Мы надеемся, что сотрудничество с другими операторами поможет остановить эту организованную преступность, поскольку есть случаи, когда за одну ночь крадут несколько кабелей от разных операторов. Такие преступления обычно фиксируются на рассвете, в основном в Вильнюсе и Вильнюсском районе", – уточнил он.