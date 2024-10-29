Российский суд продлил арест гражданину Беларуси по делу "о теракте" на БАМ

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей гражданину Беларуси Сергею Еремееву, которого российские власти обвиняют в терактах на Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Еремееву", - сказали ТАСС в суде.

Арест продлен на три месяца.

Белоруса обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). В результате совершенных 29 и 30 ноября прошлого года подрывов двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших из Тайшета в Тынду и Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали, произошло возгорание цистерн с горюче-смазочными материалами, что временно блокировало движение по магистрали.

ФСБ 7 декабря 2023 года сообщила о задержании в Омске подозреваемого в этих терактах гражданина Беларуси, который "дал признательные показания о работе под контролем украинских спецслужб". Вину Еремеев признал. 9 декабря 2023 года он был арестован Центральным районным судом Омска, его этапировали в Улан-Удэ, где шли следственные действия. Позднее дело Еремеева передали в Москву в центральный аппарат СК РФ.