Российские таксисты недовольны автомобилями китайских брендов

Доля китайских марок в таксопарках РФ занимает уже порядка 70-80%. Такую оценку дали собеседники радио «Коммерсант FM». При этом игроки рынка говорят о том, что такие автомобили приходится списывать после 150 тысяч км пробега, тогда как корейские и европейские машины способны выдерживать 250-300 тысяч км.

Председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков рассказал, что модельный ряд, который на данный момент присутствует в таксопарках – идентичен. Базовые детали, такие как двигатель и коробка передач одни и те же, а их качество оставляет желать лучшего. Эксперт считает, что срок службы китайских моторов и трансмиссий в два раза меньше, чем у машин, которые эксплуатировались в такси ранее, пишет издание «Автостат».

Еще в мае этого года Российских союз автостраховщиков говорил о том, что срок поставок зарубежных запчастей вырос вдвое и составляет не менее 45 дней. При этом четверть сервисных центров столкнулась с контрафактной продукцией. Владелец сервиса «Евроавто» Роман Гуляев заявил, что для автомобилей китайских марок этот вопрос особенно актуален. По его словам, существует две основные проблемы – это отсутствие каталогов запчастей и подделка комплектующих.

Увеличение расходов на содержание автомобилей может привести к росту тарифов в такси. Ранее сервис «Яндекс Go» говорил о повышении цен на 3-4%. При этом Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для поднятия тарифов и пообещала продолжить работу над сдерживанием цен.