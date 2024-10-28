В Армении введут электронную систему получения гражданства и повысят госпошлины в 50 раз

В Армении планируется масштабная цифровизация процессов получения и прекращения гражданства на фоне рекордного роста числа заявителей. Об этом в интервью "Арменпресс" рассказал глава Службы миграции и гражданства МВД Армении Армен Казарян.

По его словам, нагрузка на службу выросла в несколько раз за последние годы. Если в 2000-х годах ежегодно поступало 3-4 тысячи заявлений на получение гражданства, то в 2022 году их число достигло рекордных 25 тысяч. В 2023 году поток немного снизился до 19 тысяч заявлений, а за первые девять месяцев 2024 года уже поступило 16 060 обращений. К этому добавляется около 3 тысяч заявлений на прекращение гражданства ежегодно.

"Наша служба рассматривает до 30 тысяч дел, связанных с гражданством, в год. Это колоссальная нагрузка, и существующий инструментарий не позволяет обрабатывать их эффективно", - подчеркнул Казарян.

Новая система предполагает создание единой электронной платформы, где заявители смогут заранее загрузить все необходимые документы. После проверки комплектности документов заявителю нужно будет только один раз посетить ведомство в выбранное время. Это значительно упростит процесс как для граждан, так и для государственных органов, которые смогут работать в единой системе без длительной межведомственной переписки.

Помимо цифровизации, планируется существенное повышение госпошлины. За получение гражданства она вырастет с нынешних $2.5 до $129, а за прекращение гражданства - с $64 до $387. Действующие тарифы не менялись с 1997 года.

Предложенные изменения вступят в силу через 10 месяцев после принятия парламентом.