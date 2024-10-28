Google разработает способный управлять компьютерами ИИ

Alphabet's (владелец Google) разрабатывает технологию искусственного интеллекта (ИИ), которая возьмет на себя управление компьютером для выполнения таких задач, как исследования и покупки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на издание The Information.

Google намерен продемонстрировать продукт под кодовым названием Project Jarvis уже в декабре с выпуском своей следующей флагманской модели большого языка Gemini, говорится в сообщении со ссылкой на людей, которые непосредственно знакомы с продуктом.

Anthropic и Google пытаются продвинуть концепцию на шаг дальше с помощью программного обеспечения, которое взаимодействует непосредственно с компьютером или браузером человека, говорится в отчете.

По сообщению Reuters, подобную технологию также разрабатывает Microsoft, которая поддерживает OpenAI.