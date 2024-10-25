OpenAI планирует запустить следующую передовую ИИ-модель к декабрю

OpenAI планирует запустить следующую передовую ИИ-модель под кодовым названием Orion к декабрю. Об этом пишет The Verge со ссылкой на источники.

По информации издания, нейросеть сразу не будет доступна через ChatGPT. Сначала планируется ее предоставление компаниям, с которыми стартап тесно сотрудничает. Они смогут создавать собственные продукты и функции на базе Orion.

Разработчики Microsoft планируют получить доступ к ней уже в ноябре. Текущий план может измениться или сорваться, подчеркнули журналисты.

В сентябре OpenAI представила новую большую языковую модель o1, обученную методом с подкреплением для выполнения сложных рассуждений. Ранее она имела кодовое название Strawberry. До этого проект назывался Q* и рассматривался как прорыв для создания общего искусственного интеллекта (AGI), который «может угрожать человечеству».

В том же месяце стало известно о работе компании над двумя другими ИИ-моделями — Orion и GPT Next. Первая позиционируется как флагманская нейросеть и потенциально может заменить GPT-4 в области понимания и генерации языка с дополнительными возможностями мультимодальности. GPT Next должна быть в 100 раз круче предыдущих моделей.