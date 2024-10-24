В Польше раскрыли сеть по доставке мигрантов в ЕС через Беларусь

Крупную преступную группировку, занимавшуюся доставкой мигрантов из Беларуси и России в ЕС, выявили при содействии европейского полицейского агентства Европол.

Как сообщается в пресс-релизе Европола, в расследовании участвовали представители восьми стран.

Членами криминальной сети являлись поляки и граждане Украины, Беларуси, России и Грузии, проживающие в Польше и других странах ЕС. В ходе операции задержано 11 подозреваемых, во время обысков конфисковано электронное оборудование и около 80 тысяч злотых (€18,5 тысячи) наличными.

Мигранты из Афганистана, Египта, Ирана, Ирака и Сирии легально приезжали в Беларусь напрямую или через Россию. Затем их отвозили их на белорусско-польскую границу, которую они незаконно пересекали. Уже на территории Польши людей забирали и доставляли на легковых автомобилях в другие страны ЕС, в основном в Германию.

Контрабандисты брали с мигрантов по пять тысяч евро, затем они отдавали еще по €500 водителям в Польше за доставку в конечный пункт назначения, сообщает Европол.