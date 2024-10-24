В Беларуси утвердили порядок аттестации организаций застройщиков и товариществ собственников

Постановлением Совмина № 778 от 18 октября 2024 г. утвержден порядок аттестации организаций застройщиков и товариществ собственников, которые занимаются обслуживанием общего имущества совместного домовладения собственными силами.

Аттестация направлена на определение возможности оказания организацией собственников услуги по техническому обслуживанию жилого дома, соответствующей обязательным для соблюдения техническим нормативным правовым актам, устанавливающим требования к качеству такой услуги, иным актам законодательства.

Чтобы получить аттестат соответствия, заинтересованным лицам требуется представить в государственный учебный центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров «Жилком» соответствующее заявление по установленной форме и приложить к нему соответствующие документы.

Направленные материалы должны быть рассмотрены в течение 15 рабочих дней, в результате чего принимается решение о выдаче либо об отказе в выдаче организации собственников аттестата соответствия. О принятом решении заинтересованные лица письменно уведомляются не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия.

Аттестат выдается на три года. Срок его действия исчисляется со дня принятия решения о его выдаче.

Также урегулированы вопросы внесения изменений в аттестат соответствия, прекращения его действия, формирования и ведения реестра аттестатов соответствия.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.