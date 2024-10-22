В Беларуси внесли новации в сфере дополнительной пенсии для бизнеса

Правительство постановлением № 768 от 18 октября 2024 года внесло новации в сфере добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии для бизнеса.

Документом определен перечень видов экономической деятельности, при осуществлении которых организации вправе заключать договоры добровольного страхования жизни в пользу физлиц, работающих в таких организациях по трудовым договорам. В него, в частности, включены сельское, лесное и рыбное хозяйство, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, строительство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, образование, здравоохранение и социальные услуги.

При этом договоры добровольного страхования жизни, заключенные страхователями-организациями, осуществляющими виды экономической деятельности, не включенные в перечень, в пользу своих работников до вступления в силу постановления № 768, действительны до окончания срока их действия на тех условиях, на которых они были заключены. Однако после вступления в силу данного постановления включение в такие договоры новых застрахованных лиц не допускается.

Если страхователи-организации осуществляют включенную в перечень деятельность, то заключенные ими договоры добровольного страхования жизни до вступления в силу постановления № 768 действительны до окончания срока их действия на тех условиях, на которых они были заключены. Новые застрахованные лица не допускается включать в данные договоры без приведения условий договоров в соответствие с правовым актом (после вступления его в силу).

Что касается договоров добровольного страхования дополнительной пенсии, то заключенные страхователями-организациями в пользу своих работников до вступления в силу постановления, действительны до окончания срока их действия на тех условиях, на которых они были заключены. После вступления в силу правового акта включение в указанные договоры новых застрахованных лиц не допускается без приведения условий договоров в соответствие с постановлением.

При этом установлено, что размер страховой суммы на застрахованное лицо по каждому договору добровольного страхования жизни и договору добровольного страхования дополнительной пенсии не может превышать страховую сумму, рассчитанную исходя из ежемесячного страхового взноса в размере трех месячных минимальных заработных плат на одного работника в месяц.

На бюджетные организации действие постановления не распространяется.

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 г.