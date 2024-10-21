Последнее обновление: 21.10.2024 18:00

Meta выпустила самообучающуюся ИИ-модель

Meta запустила новые ИИ-модели, включая «оценщика-самоучку», который станет шагом к снижению человеческого участия в процессе разработки нейросетей. Об этом пишет Reuters.

Искусственный интеллект создан на базе инструмента, который опирается на технологию «цепочки мыслей».

Ранее стартап OpenAI представил большую языковую модель o1, обученную методом с подкреплением для выполнения сложных рассуждений. Нейросеть умеет думать — она способна создать длинную внутреннюю цепочку мыслей в ходе анализа вопроса.

Сотрудники исследовательского подразделения Meta для обучения модели оценщика использовали данные, сгенерированные другим искусственным интеллектом, исключив участие человека на данном этапе.

В разговоре с Reuters они отметили, что такой подход открывает путь к созданию автономных ИИ-агентов, которые способны учиться на своих ошибках.

Самосовершенствующиеся модели устраняют необходимость в дорогостоящем и неэффективном процессе «обучения с подкреплением на основе обратной связи от человека», отмечает издание.

«Мы надеемся, что по мере того, как ИИ будет становиться все более сверхчеловечным, он сможет эффективней проверять свою работу. Поэтому он действительно лучше, чем среднестатистический человек», - прокомментировал один из исследователей Джейсон Уэстон.

В сентябре Meta представила ряд нововведений в области ИИ, среди которых новые версии большой языковой модели Llama 3.2, голосовой ИИ-помощник Meta AI, обновление смарт-очков Ray-Ban и другие разработки.

В октябре корпорация запустила Movie Gen — ИИ-генератор для создания новых видео, редактирования существующих и добавления звука к ним.



<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование