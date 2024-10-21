Белорусов власти будут подталкивать строить жилье в деревнях. Это следует из заявлений Лукашенко, которые он озвучил 21 октября во время доклада по вопросам развития сети республиканских автомобильных дорог и формирования транспортной инфраструктуры, обеспечивающей часовую доступность к городам-спутникам.

"Надо все-таки наших белорусов медленно разворачивать, подталкивать к тому, чтобы они в селах, неперспективных деревнях или хуторах, где угодно, покупали участки. Это все-таки почти полгектара участок. А есть много участков, где никогда люди не жили, но там можно построить жилье. И богатых людей достаточно, небогатых, но желающих построить жилье в деревне, чтобы дети у них по траве могли ходить босиком каждый год. Надо подталкивать их к этому и создавать соответствующие условия", - поставил он задачу.

По его словам, эти вопросы необходимо предусмотреть в новой государственной программе "Строительство жилья" на следующую пятилетку.