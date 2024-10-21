Власти хотят построить скоростные железнодорожные линии к городам-спутникам Минска

Лукашенко считает необходимым провести скоростные железнодорожные линии к городам-спутникам Минска. Об этом он заявил 21 октября, заслушивая доклад по вопросам развития сети республиканских автомобильных дорог и формирования транспортной инфраструктуры, обеспечивающей часовую доступность к городам-спутникам.

"Как и договаривались мы с вами раньше, планово хотел бы сегодня обсудить наиважнейший вопрос, который перед нами ставят, в том числе и население Беларуси, - состояние автомобильных дорог. И один из основных вопросов - это расселение населения, стремящегося жить и работать в городе-герое Минске, - отметил Лукашенко, котолрого цитирует его пресс-служба. - Я уже не единожды говорил, что перенаселение Минска - это не в пользу тех людей, которые живут в Минске. В том числе не в пользу тех, кто хочет приехать в Минск".

Он привел в пример российскую столицу. По официальным данным, в Москве проживает около 13,1 млн человек. Однако реальное количество людей, единовременно проживающих в мегаполисе, составляет 15 млн человек.

"Сплошные пробки, необходимость строительства в огромных масштабах развязок, дорог и так далее. Что приятного для человека жить в этой железобетонной "одежде", и кругом автомобили, автомобили, автомобили", - сказал Лукашенко.

В Беларуси пошли другим путем, начав развивать так называемые города-спутники Минска. Сейчас к ним относятся Дзержинск, Заславль, Логойск, Смолевичи, Фаниполь и поселок Руденск. Из этих городов легко добраться до столицы, но необходимо подумать о том, как сделать путь еще более скоростным.

"Нам надо подумать о строительстве более скоростных, независимых от автомобильных дорог, участков. Я не думаю, что это займет много времени или больших денег (потребует - прим.)", - считает Лукашенко.