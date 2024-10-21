На референдуме о вступлении Молдовы в ЕС мнения разделились практически поровну

Число сторонников и противников вступления Молдовы в Евросоюз на референдуме практически сравнялось. Это следует из предварительных данных на сайте молдавской Центральной избирательной комиссии после подсчета 98,42% протоколов.

На вопрос "Вы поддерживаете внесение изменений в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу" 50,08% (732 967 человек) ответили "да" и 49,92% (730 682 человека) ответили "нет".

Окончательные результаты референдума станут известны 21 октября.

Референдум о вступлении в ЕС проходил совместно с президентскими выборами.

После подсчета 98,38% голосов действующий президент Молдовы Майя Санду набирает 41,98% голосов, ее основной оппонент – бывший генеральный прокурор Александр Стояногло – 26,31% голосов.

Они поборются за пост главы государства во втором туре, который состоится 3 ноября.