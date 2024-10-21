Последнее обновление: 21.10.2024 10:29

В Тбилиси прошла многотысячная акция "Грузия выбирает Евросоюз"

В воскресенье, 20 октября, за шесть дней до парламентских выборов в Тбилиси прошла масштабная акция "Грузия выбирает Евросоюз".

Сторонники евроинтеграции собрались на пяти локациях и отправились маршем к площади Свободы, где прошел большой митинг. Акцию организовали неправительственные организации, ее поддержали президент Грузии Саломе Зурабишвили и главные оппозиционные партии.

Проект SOVA пишет, что люди приходили на акцию с флагами Евросоюза, Грузии и Украины. На плакатах были месседжи о том, что обе страны, стремящиеся вступить в ЕС, имеют общий путь, который должны пройти.



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