НАТО инициирует единую стандартизацию боеприпасов

Министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе договорились об инициативе о введении единых стандартов боеприпасов. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте после министерской встречи в Брюсселе.

"Сегодня министры обороны стран-союзников договорились о новой инициативе НАТО о стандартизации", – сказал Рютте.

По его словам, стандарты являются критическими для способности союзников воевать вместе, и более надежные стандарты помогут сократить расходы на оборону.

"Как часть этой инициативы мы ускорим развитие стандартов НАТО, улучшим их воплощение и расширим диапазон применения новых военных возможностей и технологий.

Мы должны делать больше для нашей уникальной способности действовать вместе, всех 32, поскольку это то, что дает нам силу", – сказал он.

Несмотря на то, что существует единый стандарт артиллерийского снаряда НАТО, его внедрение является добровольным делом каждой страны. Несоблюдение этого стандарта привело к фрагментации рынка и усложнило поставки. Сейчас 14 государств Альянса позволяют себе отклоняться от единого стандарта.

Как заявляют эксперты, во всех гаубицах по-прежнему можно использовать разные снаряды 155 мм. Однако расчетам орудий перед стрельбой необходимо вводить поправки с учетом характеристик боеприпасов. В противном случае они рискуют промахнуться. Отклонение от цели может составлять до 50-60 метров.