Последнее обновление: 18.10.2024 17:51

Бундестаг принял пакет ужесточения миграционной политики и безопасности

После теракта в западногерманском городе Золинген Бундестаг принял пакет по безопасности для усиления миграционной политики. Об этом сообщило издание Handelsblatt.

Пакет был принят голосами коалиционных партий социал-демократов, "Зеленых" и свободных демократов. 361 депутат проголосовал, 290 были против и 9 воздержались.

Пакет предусматривает сокращение выплат для искателей убежища, которые обязаны покинуть страну, и ужесточение законодательства об оружии, в частности, в отношении ножей. Пакет еще должен одобрить Бундесрат, другая палата немецкого парламента.

Еще один законопроект об улучшении борьбы с терроризмом также был утвержден в ходе дополнительного голосования. Он предоставляет следственным органам больше полномочий в борьбе с исламистским экстремизмом. Эта часть не требует утверждения Бундесратом.

Перед голосованием министр внутренних дел Нэнси Фезер защитила пакет мер безопасности от критики.

"Мы укрепляем внутреннюю безопасность нашей страны перед лицом текущих угроз", – сказала она в дебатах.

Эти меры, по ее словам, являются "сильной реакцией" и "правильным ответом" на рост исламизма, антисемитизма и рост насильственной преступности.

Оппозиционный союз ХДС/ХСС раскритиковал принятый пакет как неэффективный и слабый.

Немецкая коалиция представила свое предложение после того, как сириец, подозреваемый в связях с "Исламским государством", совершил нападение с ножом в Золингене, в результате которого погибли три человека.

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