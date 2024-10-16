Госстандарт забраковал несколько средств для стирки производства РФ и Беларуси

Госстандарт забраковал средства для стирки волгоградской компании "ТД Грасс" и капсулы белорусской "Эклипс Кемикалс".

Согласно реестру опасной продукции Госстандарта, запрещено обращение российского геля-концентрата для стирки Dory для цветного белья и концентрированного жидкого средства Alpi White Gel для белого (производитель - волгоградское ООО "ТД Грасс").

Отмечается, что изготовитель моющих средств в маркировке умышленно указал назначение продукции "для машинной стирки". При этом, однако, средства не прошли проверку по показателю "пенообразующая способность", норма которого равна не более 180 мм, а в случае рассматриваемых средств показатель составил от 197 мм до 206 мм. Эта продукция может быть небезопасной для стиральных машин с фронтальной загрузкой.

Под запрет также попали белорусские капсулы для стирки торговой марки Kuper Clean Universal, выпуском которых занимается столичный производитель. Изготовитель в маркировке указал назначение продукции "для использования в стиральных машинах всех типов", при этом капсулы не могут применяться как моющее средство в стиральных машинах с фронтальной загрузкой, так как показатель "пенообразующая способность" при норме не более 180 мм составил 226 мм.

Продукция запрещена к ввозу, обращению и реализации на территории страны, а таже подлежит изъятию. Запрет вступает в силу с 21 октября.