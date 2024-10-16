В Беларуси таможенники задержали партию контрабандных криптокошельков

Брестские таможенники задержали 95 аппаратных криптокошельков Ledger Nano S.

Как сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК), 35-летний белорус ехал на автомобиле Ford Transit из Польши через пункт пропуска «Брест». Чтобы перевезти устройства, он спрятал их в конструктивных полостях микроавтобуса под обшивкой.

Мужчина ехал по зеленому коридору, якобы не имея товаров, подлежащих декларированию. Однако таможенники приняли решение о досмотре машины.

Водитель в пояснениях рассказал, что девайсы его попросили перевезти незнакомые люди в Польше. Спрятать криптокошельки он решил, чтобы к нему не было «лишних» вопросов на границе.

Товар и автомобиль изъяты.

Согласно таможенному ведомству, стоимость партии устройств составляет примерно 44 тыс. рублей (около $13 415). Это означает, что в ГТК установили цену на Ledger Nano S в размере $141. Между тем на сайте производителя стоимость этой модели криптокошелька — €65,83 или $71,64.

В отношении белоруса таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП РБ. По решению суда он заплатит штраф до 30 базовых величин ($366), а также может лишиться товаров и микроавтобуса.