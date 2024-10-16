Позиции Беларуси в рейтинге свободы в интернете ухудшились

В рейтинге свободы в интернете Беларусь набрала 22 балла из 100 возможных (годом ранее было 25 баллов). Об этом сообщает организация Freedom House.

Таким образом, Беларусь по-прежнему находится в группе несвободных стран (к этой группе относятся страны с показателем до 40 баллов).

"Правительство усилило подавление онлайн-голосов <...> а также использование законодательства для криминализации онлайн-материалов, созданных теми, кого оно считало "экстремистскими" или "террористическими" группами и лицам", - отмечается докладе Freedom House.

Констатируется увеличение количества уголовных дел за благотворительные пожертвования через интернет, на границе проверяют телефоны.

В докладе приводятся данные, согласно которым с 2020 по 2023 год в Беларуси был ограничен доступ к более чем 4000 сайтов и аккаунтов в соцсетях.

Наименьшее количество баллов в рейтинге 2024 года также получили Китай и Мьянма (по 9), Иран (12), Россия и Куба (по 20). Больше всего баллов имеют Исландия (94), Эстония (92), Канада и Чили (по 86). Украина набрала в рейтинге 59 баллов и попала в группу "частично свободных" стран.

При этом Литва, Латвия и Польша вообще не упоминаются в рейтинге.