Лукашенко: в стране есть деньги на поддержку населения, но "перебора быть не должно"

Экономика позволяет направить больше денег на поддержку населения, но "перебора быть не должно". Об этом заявил Лукашенко, принимая сегодня чиновников с докладом о совершенствовании социальной поддержки населения.

"Социальные программы, между прочим, у нас в стране очень обширные. Наша экономика представляет возможность направить больше денег именно в данную сферу, что мы и делаем. Но я уже несколько раз говорил: и перебора и здесь быть не должно. Мы должны, принимая те или иные решения, всегда понимать, в какой ситуации мы находимся. И обязательно понимать, что можем мы сегодня принимать, что не можем. И, самое главное, выполним ли мы это. Принятые решения должны исполняться", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Согласно информации, ему был представлен проект документа в этой сфере.