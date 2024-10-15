Долг 26 беднейших стран мира достиг 18-летнего максимума

Долг 26 беднейших стран достиг 18-летнего максимума, они становятся все более уязвимыми к природным катастрофам и другим потрясениям. Об этом говорится в новом докладе Всемирного банка.

В отчете указано, что эти экономики сегодня беднее в среднем, чем были накануне пандемии COVID-19, хотя большая часть мира уже оправилась от COVID и возобновила свой рост.

Отчет обнародован за неделю до ежегодных встреч Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне, и он подтверждает значительный шаг назад в усилиях по преодолению крайней бедности.

В отчете также подчеркиваются усилия Всемирного банка собрать в этом году $100 млрд для пополнения своего финансового фонда для беднейших стран мира - Международной ассоциации развития (МАР).

Согласно отчету, 26 беднейших экономик, где годовой доход на душу населения составляет менее $1145, все больше зависят от грантов МАР и кредитов с почти нулевыми процентными ставками, поскольку рыночное финансирование преимущественно исчерпалось.

Средний показатель их соотношения долга к ВВП составляет 72%, что является самым высоким за последние 18 лет, а половина этих стран или уже находится в долговом кризисе, или находится под большим риском попадания в него.

Большинство стран, которые изучались в отчете, расположены в странах Африки к югу от Сахары, таких как Эфиопия, Чад и Конго, но в список также входят Афганистан и Йемен.

Две трети из 26 беднейших стран находятся в состоянии вооруженных конфликтов или испытывают трудности с поддержанием порядка из-за институциональной и социальной нестабильности, что сдерживает иностранные инвестиции.

Почти все эти страны экспортируют сырье, что подвергает их частым циклам подъема и спада.