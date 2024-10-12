Последнее обновление: 12.10.2024 11:51

Португалия начнет выдавать гуманитарные визы

Законопроект о создании гуманитарной визы прошел все чтения в парламенте Португалии. Об этом пишет газета Correio da Manhã.

Он позволит людям, которых преследуют на родине, запрашивать отдельную визу в Португалию и по приезде получать в стране политическое убежище. Все процедуры, связанные с выдачей гуманитарных виз, разрабатывают в комитете по конституционным вопросам.

Выдвинувшая законопроект партия "Либеральная инициатива" добивается, чтобы преследуемым по политическим мотивам людям можно было получать гумвизу в португальском посольстве в любой стране - а не ехать на родину "со всеми вытекающими рисками".

Как заявил член "Либеральной инициативы" Павел Елизаров изданию "Агентство", на гуманитарную визу Португалию смогут подаваться в том числе и россияне, которых обстоятельства вынуждают к отъезду по политическим причинам.



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