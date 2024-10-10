Сейм Латвии окончательно одобрил службу иностранцев в латвийских вооруженных силах

Сейм Латвии 10 октября в окончательном чтении принял поправки к закону о военной службе, которые предусматривают, что в случае мобилизации в латвийской армии могут служить и граждане других стран.

За принятие поправок проголосовали 74 депутата Сейма, против выступили десять парламентариев из фракции "Стабильность!". Восемь депутатов в голосовании не принимали участия.

В дальнейшем в случае всеобщей и частичной мобилизации на службу в Национальные вооруженные силы (НВС) в качестве добровольцев смогут пойти граждане стран-членов Европейского союза (ЕС), Европейской ассоциации свободной торговли и НАТО, а также граждане Австралии, Бразилии, Новой Зеландии или Украины, пишут латвийские медиа.

До сих пор в кризисной ситуации на военную службу нельзя было брать мотивированных иностранцев. В свою очередь, опыт Украины показывает, что в вооруженных силах могут эффективно воевать и граждане других стран, отметили в Министерстве обороны.

Принятые поправки устанавливают требования к иностранцам для приема на службу. Согласно им, иностранец не должен быть штатным или внештатным сотрудником зарубежной службы безопасности, разведки или контрразведки, агентом, резидентом или владельцем конспиративной квартиры.

Принятие иностранца в латвийскую армию должно соответствовать интересам национальной безопасности. Кроме того, иностранец не может быть бывшим военнослужащим армии СССР или Латвийской ССР. Иностранный доброволец должен также владеть государственным языком или хотя бы одним из официальных языков НАТО – английским или французским. Необходимо будет и соблюдать ряд других требований.

Также поправки к закону о военной службе предусматривают, что в дальнейшем с латвийским солдатом можно будет досрочно расторгнуть служебный контракт, если он имеет двойное гражданство третьей страны, например, России или Беларуси, или другой страны, не являющейся членом ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли или НАТО. Исключениями являются Австралия, Бразилия, Новая Зеландия и Украина. Формальности с двойным гражданством солдаты должны уладить до 1 апреля 2025 года.

Соответствующие поправки, которые позволят привлекать в состав Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии иностранцев, начали готовить в апреле.