Объем выявленных контрафактных товаров в ЕАЭС составил 5,8 млн единиц

Объем выявленных контрафактных товаров в 2023 году в странах Евразийского экономического союза составил 5,8 млн единиц. Об этом членам Консультативного комитета по интеллектуальной собственности при коллегии Евразийской экономической комиссии рассказал директор Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Ернар Бакенов.

По его словам, «лидирующие позиции по контрафактности в государствах-членах ЕАЭС занимают одежда и обувь, игры и игрушки, запчасти для автомобилей, продукты питания, алкогольная продукция, бытовая техника и электроника, аксессуары».

Как сообщает ЕЭК, на рассмотрение участников комитета, заседание которого прошло 9 октября, был представлен ряд аналитических документов, включающих статистические показатели с 2019 по 2023 годы. В числе документов – аналитический обзор за последние пять лет с предложениями по развитию сферы интеллектуальной собственности в рамках Союза и рекомендациями по совершенствованию нормативного правового регулирования в государствах, а также отчет о мониторинге правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС за 2023 год.

«В ближайшее время на официальном сайте Союза мы опубликуем аналитический обзор в сфере интеллектуальной собственности в государствах ЕАЭС, а также отчет о состоянии правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС за 2023 год», – отметил Ернар Бакенов.