Компания Boeing отозвала предложение об оплате труда бастующих работников

Американская Boeing Co. отозвала предложение об оплате труда бастующих членов Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM). Об этом пишет Financial Times.

В конце сентября сообщалось, что стороны на неопределенный срок прервали переговоры о новом коллективном соглашении.

"Наша команда вела переговоры добросовестно. К сожалению, профсоюз не принял предложенные нами условия всерьез", - заявила сотрудникам руководитель сегмента гражданской авиации Boeing Стефани Поуп в опубликованном накануне письме.

По ее словам, требования IAM намного превышают приемлемые для компании с точки зрения конкурентоспособности.

Последнее предложение Boeing, выдвинутое 23 сентября, предусматривало повышение зарплат в течение четырех лет на 30%, а не на 25%, как предыдущее. В случае его принятия средняя оплата труда машинистов на северо-западе Атлантического побережья США выросла бы до $111 155 с $75 608 в год.

Изначально профсоюз требовал прибавки в 40% за три года. Предыдущее предложение Boeing его члены отклонили. За последние восемь лет их зарплаты выросли на 4%.

Региональное отделение IAM на своем сайте отметило, что Boeing упрямо не хотела улучшать последнее предложение. В частности, аэрокосмический гигант отказался предлагать повышение зарплат, единовременные выплаты при ратификации нового коллективного соглашения и возвращать традиционную пенсионную программу, утверждает профсоюз.

Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли представляет интересы 33 тыс. сотрудников Boeing, которые бастуют с 13 сентября. Это крупнейший профсоюз работников компании.

Забастовка привела к приостановке производства самолетов 737, 777 и 767. Работа над лайнерами 787 продолжается, ее осуществляют не входящие в профсоюзы работники в Южной Каролине (юго-восток страны).