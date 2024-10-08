Чехия поддержала требование к ЕС усовершенствовать систему возвращения нелегалов

Чехия поддержала требование 17 стран Евросоюза по изменению политики возвращения мигрантов, адресованное Европейской комиссии.

Просители убежища, чьи заявления были отклонены, должны отправляться на родину гораздо быстрее, чем сейчас, говорится в документе, согласованном представителями стран ЕС.

Так называемый неофициальный документ, предназначенный для закрытого обсуждения, был подготовлен Австрией и Нидерландами. В числе поддержавших требование государств– Чехия, Германия, Дания, Хорватия, Финляндия, Франция, Греция, Италия, Люксембург, Мальта, Словакия и Швеция, а также страны вне границ ЕС – Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн, пишут чешские медиа.

«Действующая Директива о возвращении, принятая в 2008 году, изначально была нацелена на установление минимальных гарантий, стандартов и процедур возвращения. Кроме того, новый миграционный пакт, который также касается пограничных процедур, требует повышения эффективности возвращения. С тех пор прошло почти 20 лет, ситуация значительно изменилась, и существующая правовая база уже не отражает текущие потребности государств», - говорится в документе.