Последнее обновление: 07.10.2024 12:28

ЦИК Казахстана озвучил предварительные итоги референдума о строительстве АЭС

Казахстанцы поддержали строительство АЭС в республике: предварительно 71,12% проголосовавших на референдуме высказались в поддержку этой идеи. Об этом сообщили на брифинге в Центризбиркоме.

По данным ЦИК, «за» проголосовали 5 561 937 человек. «Против» — 2 045 271 человек (это 28,88%).

Всего в референдуме приняли участие 63,66% казахстанцев, у которых есть право голоса.

При этом 130 тыс. бюллетеней признали недействительными, в 82 тыс. из них были выбраны оба варианта ответа.

Республиканский референдум состоялся 6 октября. Гражданам предлагалось ответить на вопрос «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?».

В прошлом году Минэнерго республики заявило, что станция может появиться на территории села Улкен (Улькен) Жамбылского района Алматинской области. Впрочем, поставщика технологий для нее пока не выбрали. Накануне президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что если граждане поддержат идею строительства АЭС, то работы должен выполнять международный консорциум компаний.



<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование