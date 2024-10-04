Последнее обновление: 04.10.2024 11:54

После наводнения населенные пункты Чехии бесплатно получат от государства новые строительные участки

Населенные пункты Чехии, пострадавшие от наводнения, получат бесплатно от государства земельные участки вне зон затопления для строительства семейных коттеджей и многоквартирных домов. Об этом говорится в пресс-релизе Министерство сельского хозяйства страны.

Подходящие строительные участки, находящиеся в государственной собственности, были выбраны Государственным земельным управлением, которое затем безвозмездно передаст их муниципалитетам.

Местная администрация может предоставлять участки гражданам или использовать ее для нового строительства в безопасных зонах. Порядок передачи земли утвердило чешское правительство.

«Мы не должны повторять ошибок прошлого, когда дома строились и ремонтировались вблизи водных артерий, где им впоследствии снова угрожало наводнение. Мы хотим, чтобы жители оставались в пострадавших от паводка поселках, но в то же время невозможно, чтобы они вновь возводили дома в местах, где им угрожает большое наводнение», – пояснил министр сельского хозяйства Марек Выборны.



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