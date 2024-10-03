В Польше ужесточают запрет на продажу алкоголя лицам до 18 лет

Правительство Польши вводит правила, которые ужесточат запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 18 лет, и запретят продажу алкоголя на заправках в ночное время. Об этом заявила министр здравоохранения Польши Изабела Лещина.

Эти правила станут ответом на данные о росте количества ДТП и других несчастных случаев с участием людей в состоянии алкогольного опьянения.

Продажа алкоголя лицам, не достигшим 18 лет, является незаконной в Польше и может привести к большим штрафам или месячному заключению.

Сейчас продавцы имеют право, но не обязаны проверять документы покупателя на предмет его возраста. Новые правила обяжут их это делать.

"Продавцы должны будут более внимательно и ответственно относиться к своей роли", – заявила Изабела Лещина, которую цитирует AP.

Меры также запретят продажу алкоголя между 22:00 и 6:00 на автозаправочных станциях, где он сейчас доступен круглосуточно, сказала Лещина.

По ее словам, работа над новыми правилами почти завершена и будет ускорена.