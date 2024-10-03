Эстония имеет собственные мобильные группы для защиты воздушного пространства

В Силах обороны Эстонии существуют мобильные огневые группы для защиты воздушного пространства. Об этом рассказал глава отдела ПВО штаба дивизии Сил обороны Эстонии Танель Лелов.

По его словам, у эстонских сил есть возможность обнаруживать летательные аппараты в воздушном пространстве, а также "реагировать или резервными подразделениями, или, в некоторых случаях, подразделениями на базе кадровых военнослужащих, специально направленных для выполнения задачи, как и в Латвии".

Эстонская противовоздушная оборона выстроена на базе резервистов, сказал военный.

"При необходимости они задействуются решением правительства либо в рамках учебных сборов, либо мобилизации. Их использование в мирное время для таких задач возможно, но только по решению правительства республики. ПВО Латвии в такой степени на резервистах не базируется, поэтому их подразделения находятся там ежедневно", – добавил подполковник, которого цитируют эстонские медиа.

Он отметил, что обнаружение объектов в воздушном пространстве Эстонии является задачей ВВС. Используются средства, интегрированные в единую систему ПВО НАТО.

Кроме того, в постоянной готовности находятся и подразделения союзников.