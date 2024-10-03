Последнее обновление: 03.10.2024 16:36

Правительство Литвы одобрило запрет на ввоз нацистской и советской символики

Правительство Литвы одобрило предложение запретить не только распространение и демонстрацию нацистской и советской символики, но и ее импорт или транзит. Об этом сообщает LRT.

Литовское правительство также предлагает усовершенствовать проект, предусмотрев, что административная ответственность будет применяться также за владение такой символикой с целью распространения.

Правительство также предлагает дополнительно обязать сотрудников таможни возбуждать дела об административных правонарушениях, проводить расследования и составлять протоколы за перевозку нацистской и советской символики.

Проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях подготовили председатель Комитета Сейма по вопросам культуры Витаутас Юозапайтис и министр национальной обороны Лауринас Кащюнас.

Они предлагают, чтобы перевозка товаров и предметов с изображением нацистской или коммунистической символики с целью распространения каралась штрафом в размере €300-700 для физических лиц и €600-1200 для руководителей юридических лиц или других ответственных лиц.

По словам политиков, в последнее время наблюдаются единичные случаи ввоза в Литву крупных партий различных товаров с символикой СССР.



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