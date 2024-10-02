Последнее обновление: 02.10.2024 17:47

Обязательную маркировку топлива ввели в Кыргызстане

На нефтебазе в Канте 1 октября состоялся официальный запуск системы маркировки топлива с применением молекулярных маркеров. В мероприятии участвовали представители Налоговой службы и ОАО «Учкун» – оператора по маркировке топлива. Об этом сообщили в ГНС.

На презентации показали, как происходит процесс маркировки топлива и как выявляют немаркированную продукцию. Специалисты рассказали о преимуществах технологии, которая стала в Кыргызстане обязательной для бензина и дизельного топлива с 1 октября 2024 года.

С 2025 года оборот немаркированного топлива в Кыргызстане запретят.

Молекулярный маркер — уникальное соединение, которое внедряется в структуру топлива и не поддается удалению. Проверка его наличия выполняется специальными приборами, сертифицированными для соблюдения всех необходимых стандартов.

Внедрение системы направлено на борьбу с нелегальным оборотом нефтепродуктов и повышение качества топлива на рынке. Ожидается, что она поможет предотвратить контрабанду, незаконные схемы продажи топлива и улучшить администрирование акцизного налога, что приведет к росту налоговых поступлений в бюджет.

Как сообщают кыргызстанские медиа, оборот остатков немаркированного топлива запретили с 1 сентября 2024 года. Обязательную маркировку топлива в КР будет осуществлять компания из Сингапура.



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