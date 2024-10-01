Генпрокуратура РБ потребовала от Wildberries прекратить продажу беспилотников гражданам

Генпрокуратура Беларуси потребовала от регионального руководства онлайн-ретейлера Wildberries прекратить продажу физическим лицам беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей. Об этом сообщил начальник управления по взаимодействию со СМИ Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.

"Заместитель генерального прокурора внес директору интернет-магазина Wildberries в Республике Беларусь представление об устранении причин и условий, которые способствовали реализации физическим лицам на данной торговой площадке беспилотных летательных аппаратов, авиамоделей и запасных частей к ним", - рассказал Брылев.