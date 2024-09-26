Россия расширяет условия применения ядерных сил

Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие. Об этом заявил Путин на постоянном совещании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

По его словам, ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности РФ.

"Мы видим, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется, и мы обязаны это учитывать, в том числе – возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников", – сказал Путин.

По его информации, российские чиновники за прошлый год оценили необходимость корректировки подходов к использованию ядерных сил и предложили внести ряд уточнений по определению условий применения ядерного оружия.

"В проекте основ расширены категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются меры ядерного сдерживания", – сказал Путин, которого цитируют российские медиа.

В обновленной редакции документа, добавил он, агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной державы, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.

"Также четко фиксируются условия перехода РФ к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечения ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты", – сказал Путин.

Он также добавил, что РФ "оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси как участницы Союзного государства".

Между тем в Киеве инициативу Путина изменить ядерную доктрину России назвали «ядерным шантажом» и «репутационным дном».

«Кроме ядерного шантажа, в РФ больше нет ничего, никаких других инструментов запугивания мира. Эти инструменты не сработают», - написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона назвал предложение Путина «абсолютным репутационным дном».

"Человек начинает трехдневную «специальную военную операцию», а сегодня трясущимися руками с листа бумаги зачитывает следующее: смотрите, если мы будем провоцировать конвенционным оружием эту войну, то мы будем использовать против неядерного государства ядерное оружие. Ну это абсолютно репутационное дно", - сказал Подоляк.

Советник главы Офиса президента Украины отметил, что, по его мнению, "Российская Федерация не понимает, как остановить то, что дальше будет продолжаться в этой войне".