В Латвии запретят использование русского языка в банкоматах

Сейм Латвии в четверг в окончательном чтении принял поправки к Закону о кредитных учреждениях, предусматривающие запрет на использование в банкоматах латвийских коммерческих банков русского языка.

В дальнейшем банкоматы должны быть настроены на латышский язык (включая латгальский). Также они могут быть настроены на официальные языки стран-членов Европейского Союза (ЕС) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или стран-кандидатов, сообщают латвийские медиа.

Эти поправки, как утверждается, обеспечат доступность наличных денег для жителей на всей территории Латвии.

Поправки также предусматривают минимальные требования, чтобы клиент кредитного учреждения мог снять наличные со своего счета.

В Латвии безналичные расчеты все больше используются как основной способ платежей. Однако, несмотря на рост безналичных расчетов, наличные остаются актуальными. Согласно данным опроса Банка Латвии "Платежный радар", в феврале 2024 года наличные платежи составляли в среднем 23% от повседневных платежей.