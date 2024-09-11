ЕС готов полностью отказаться от российского газа

Доля российского газа в импорте стран Европейского Союза резко снизилась, поэтому ЕС готов полностью отказаться от поставок из Москвы. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

По ее словам, доля российского газа в импорте ЕС сократилась с 45% в 2021 году до 18% к июню 2024 года, тогда как импорт от таких надежных партнеров как Норвегия и США увеличился.

"Мы больше не находимся под властью трубопроводов Путина и мы продолжаем поддерживать наших украинских партнеров по мере приближения зимы", – акцентировала она.

В то же время еврокомиссар подчеркнула, что европейские компании имеют право использовать украинскую газовую инфраструктуру, поскольку на это нет санкций и есть интерес с украинской стороны.

В докладе о состоянии Энергетического сообщества за 2024 год говорится, что цены на энергоносители более стабильные и остаются значительно ниже пиковых уровней энергетического кризиса 2022 года.

Как известно, контракт на транзит российского газа через Украину заканчивается в конце 2024 года, и Киев не собирается его продлевать.